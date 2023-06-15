شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى: "كل اللى بنعمله علشان ولاد مصر وأحفادهم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها افتتاح الرئيس السيسى محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، والتي شهدت إلقائه كلمة هناك قال فيها: "كل اللى بنعمله مش علشانا إحنا.. علشان ولاد مصر وأحفادهم".
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم إضافة 18 كيلو متر أرصفة في الاسكندرية فى أقل من سنتين، معلقا: "الميناء اللى بيتكلم عليه الفريق كامل وأن احنا نضيف 18 كيلو أرصفة.. خلوا بالكم أقل من سنتين بتضغط على نفسك ومواردك علشان تعمل كده وتحط نفسك على خريطة لأن الدنيا بتتغير وبتخلق محاور ..ومن حق الناس تستفيد من موقعها وقدراتها".
شغلت السكة الحديد قطارات موسمية لمرسى مطروح ، حيث أعلنت عن بدء تشغيل قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس.. ويعرض الخليج 365 مواعيد قطار مطروح.
رفع البنك المركزى الأوروبى الخميس، معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة مئوية "0.25%" فى ثامن زيادة على التوالى فى إطار سياسة التشديد النقدى لمكافحة التضخم فى منطقة اليورو.
قال كامل الوزير وزير النقل، إن البنك الدولي قام بتسمية ممر القاهرة - الإسكندرية بـ "اللوجستي" لأنه يقوم بتمويله، ويبدأ الممر من منطقة سكك حديد مصر في منطقة بشتيل في قلب الجيزة وينتهي في ميناء الإسكندرية الكبير ويربط بينهم خط سكك حديد بشتيل- الاتحاد - القباري، حيث يتم تطوير البنية الأساسية والإشارات مرورا بالميناء الجاف في السادس من أكتوبر وميناء السادات الذي يربطه بهذا الممر اللوجتسي خط سكك حديد كفر داوود - السادات.
قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة ال23 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو وإستمرار منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى توفير منتجاتها مع طرح عبوات تضم مواد غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 %.
فى إطار قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، بحضور افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع العلم على سفينة وادى الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري، استقبل الرئيس السيسى رودولف سعادة، الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، وعدداً من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
ينشر الخليج 365 المستندات المطلوبة وطريقة التقدم لوظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائى الخفيف، والتي تضم "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة)".
قال كريستوف كاساسان المدير التنفيذي لمحطة "تحيا مصر" للأغراض المتعددة بميناء الإسكندرية، إن المحطة تنافس مثيلاتها في الموانئ، كما يميزها قربها من قناة السويس، كاشفا عن أن حجم التداول بالمحطة يصل إلى 1.5 مليون حاوية و 2 مليون طن بضائع عامة و 100 ألف مركبة.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم منح الفرصة لكل الناس تشغيل المشروعات، مبينا: "إحنا قلنا لكل الناس إحنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها، وندي الفرصة للجميع".
أعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، صرف دفعة تعويضات لأهالى بنطاق مناطق توسعات ميناء العريش البحرى على ساحل البحر المتوسط.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المنطقة اللوجستية الصناعية فى ظهير ميناء الإسكندرية، ستشهد بعض الصناعات للمواطنين وللشركات، مبينا: "هتيجى حاويات من دول صناعية كبيرة تنزل حاجتها هنا، نعمل عليها إحنا شغل وبعدها نعيد تغليفه وتنظيمه، ومراكب صغيرة تانية تشيله".
كشف محمد معيط وزير المالية، عن قيمة البضائع المفرج عنها في العام 2022 ، حيث وصلت الى 37.7 مليار دولار، وفى العام 2023 وصلت الى 31.7 مليار دولار، مشيرا الى ان قيمة البضائع التي سجلت بنموذج بدء الإجراءات الجمركية (46) في العام 2022 وصلت 37.9 مليار دولار وفى العام 2023 وصلت إلى 37.7 مليار دولار.
تستطلع دار الإفتاء موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق 18 يونيو بعد صلاة المغرب.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
اعتمد اللواء/ خالد عبد العال محافظ القاهرة جداول مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2023/2022، حيث أكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، أن الامتحانات تكون وفقًا للجداول المعلنة، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى (وما يعادله) الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 2023/7/15 حتى السبت الموافق 2023/7/22.
ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في مصر وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر انخفاضا إلي مستويات 2270 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ورسوم.
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يحتفل اليوم الخميس، الموافق 15-6-2023، النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 31، حيث إنه ولد في 15 يونيو 1992 في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية.
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في إطار قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بحضور افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، ورفع علم مصر على سفينة وادي الملوك، أكبر وأحدث سفن الأسطول التجاري المصري، استقبل الرئيس السيسى "رودولف سعادة"، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM"، وعدداً من كبار المسئولين بالشركة، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن قيمة البضائع المفرج عنها في العام 2022 ، حيث وصلت الى 37.7 مليار دولار، وفى العام 2023 وصلت الى 31.7 مليار دولار، مشيرا إلى أن قيمة البضائع التي سجلت بنموذج بدء الإجراءات الجمركية (46) في العام 2022 وصلت 37.9 مليار دولار، وفى عام 2023 وصلت إلى 37.7 مليار دولار.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتم منح الفرصة لكل الناس تشغيل المشروعات، مبينا: "إحنا قلنا لكل الناس إحنا هنعمل حاجتنا ونطرحها تيجي تشغلها، وندي الفرصة للجميع".
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