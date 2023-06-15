شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365”: الرئيس السيسى يشهد افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يشهد افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية: اللى عايز يبنى مابيخافش التطوير هدفه الاطمئنان على أولادنا وأحفادنا.. الدولة أعادت ضبط أمور ميناء الإسكندرية بشكل جيد خلال عامين.

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ـ الرئيس السيسى يشهد افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية: اللى عايز يبنى مابيخافش التطوير هدفه الاطمئنان على أولادنا وأحفادنا.. الدولة أعادت ضبط أمور ميناء الإسكندرية بشكل جيد خلال عامين ـ الرئيس السيسى يشهد افتتاح محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية: اللى عايز يبنى مابيخافش التطوير هدفه الاطمئنان على أولادنا وأحفادنا.. الدولة أعادت ضبط أمور ميناء الإسكندرية بشكل جيد خلال عامين

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