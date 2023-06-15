شكرا لقرائتكم خبر عن عميد أسنان القاهرة يطلق حملة لزيارة المشروعات القومية وتعريف الطلاب بالإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، حملة كبرى لطلاب الكلية لزيارة المشروعات القومية، وذلك فى إطار تعريف طلاب الكلية بإنجازات الدولة المصرية وغرس الانتماء والولاء لدى الطلاب.

وأكد الدكتور هشام عبد الحكم فى تصريحات، أن الهدف من الحملة غرس حب الوطن، وغرس معانيه في نفوس أبنائنا الطلاب وتأصيل حب الوطن والانتماء له في نفوسهم في وقت مبكر وذلك بتعزيز الشعور بشرف الانتماء إلى الوطن والعمل من أجل رقيه وتقدمه وإعداد النفس للعمل من أجل خدمته ودفع الضرر عنه والحفاظ على مكتسباته .

وأشار عميد كلية طب الاسنان بجامعة القاهرة، إلى أن الحملة تأتى إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية لتنمية وغرس روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات المصرية لتعريف الطلاب بالجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة.

وذكر الدكتور هشام عبد الحكم أن برنامج زيارة المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والمتحف المصري الكبير ومصانع الفوسفات بالعين السخنة ومشروع توشكى، وكانت أولى الزيارات اليوم الخميس إلى (متحف الحضارة المصري) بالفسطاط.

وحرص الدكتور هشام عبد الحكم على التواجد فى الزيارة برفقة طلاب الكلية لتعريفهم والتحاور معهم والرد على كافة أسئلة الطلاب.