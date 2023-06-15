شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: تطوير الموانئ يمد خطوط تجارة دولية وإقليمية تجذب الاستثمار لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365، أن رسائل الرئيس السيسى خلال اليوم وأمس جزء كبير منها قائمة على فكرة المصارحة وتحديد أولويات وضرورة وجود هذا الأمر، موضحا أن تطوير الموانئ ليس للتفاخر بقدر ما هى خطوط تجارة دولية وإقليمية.

وأضاف القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن تعزيز خطوط التجارة الدولية والإقليمية فى مصر يساعد فى زيادة حركة التجارة والصناعة، موضحا أن الصناعة تحتاج طرق وممرات لوجستية وشبكة الطرق والنقل والموانئ، ولأول مرة بتسلم بعضها والموانئ الجافة تسلم البحرية.

وتابع رئيس تحرير الخليج 365: "تطوير ميناء الإسكندرية مهمة اقتصادية وفكرة التجارة يعيش عليها دول كاملة من التجارة والخدمات"، مفيدا بأن وزارة النقل تتكلم على إنشاء خط تجارة مع الأردن والعراق للتصدير لأوروبا وأمريكا وآسيا.

واستكمل: "تطوير الموانئ المصرية يحتاج مشروعات، وكل مشروع سينتج عنه فرص عمل وتصنيع وإنتاج منتجات وتقليل الفجوات الدولارية والإنتاج هنا مش بس يوفر وفكرة بناء الدولة"، لافتا إلى أن فكرة الدولة دائما يتحدث عنها الرئيس السيسي ويؤكد عليها.