شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء المياه الأفارقة يشاركون بحفل تدشين المركز الأفريقى للمياه والتكيف المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وعدد من وزراء المياه الأفارقة وممثلى الوزراء فى حفل تدشين المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والذي تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe عقب انتهاء فعاليات الإجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للأمكاو.

وأشار سويلم إلى أن أحد طرق تنفيذ "المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه" والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 تتضمن العمل على بناء القدرات فى مجال المياه، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية، والذى أصبح مركزا أفريقيا للتدريب فى مجال التغيرات المناخية.

وأكد سويلم على سعى مصر لدعم الدول الأفريقية وتعزيز التعاون معها ورفع قدرات المتدربين الأفارقة فى مجال المياه، خاصة خلال فترة رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW في دورتها الحالية لعامى 2023 و 2024.

وأوضح أنه تم البدء فى أول الأنشطة التدريبية بالمركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى، حيث تم عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة 24 متدرباً أفريقياً تم ترشيحهم من خلال سكرتارية مجلس وزراء المياه الأفارقة AMCOW من دول "الكونغو الديمقراطية - تنزانيا - تونس - بنين – الكاميرون – جامبيا - زامبيا"، بالإضافة لـ 50 متدربا من مصر، وذلك اعتباراً من يوم 2 مايو 2023 ولمدة 5 أسابيع، كما تم صياغة 6 حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة AWARe ، وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين الأفارقة.

واستعرض سويلم ما يتمتع به المركز من إمكانيات متميزة ، حيث يُعد المركز جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة ، ويمتلك المركز إمكانيات تدريبية متميزة حيث يتم تدريب حوالى 6000 متدرب مصرى و 200 من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً.

ويقوم بتقديم المادة العلمية المقدمة خلال الدورات التدريبية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية ، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي) ، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية المنفذة أو الجارى تنفيذها ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والمنشآت المائية ومشروعات معالجة المياه والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ ، وذلك للتعرف على المشروعات التى تنفذها الوزارة فى هذا المجالات.

ويتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (178 غرفة و 10 أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و 2 ملعب وصالة ألعاب رياضية).

كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.

كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر المركز وملحقاته (القاعات – أجهزة الحاسب الآلى - معامل اللغة - أجهزة الترجمة الفورية - أنظمة الصوتيات - المساعدات التقنية للعملية التدريبية - أجهزة وشاشات العرض الفنى بالقاعات) ، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية ، وإعداد مناهج تدريبية تطبيقية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، ورفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين نوعيتها ، وكيفية إستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة فى الإستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائى ، والعمل على تطوير منظومة قياس الأثر المرجو من البرامج التدريبية.