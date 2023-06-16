شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "صحة الإسماعيلية" يستقبل رئيس النقابة العامة للتمريض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، وفدًا من النقابة العامة للتمريض، يضم الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، والدكتورة شيرين سعد، والدكتورة نانسي عبد الباسط بهيئة الرعاية الصحية.

ثم اجتمع الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، بممثلى هيئة التمريض بالوحدات والمستشفيات وهيئة الرعاية الصحية بحضور هيام النسر، نقيب تمريض الإسماعيلية، وذلك لمناقشة عددًا من القضايا التى تخص المهنة.

وأكد الدكتور على حطب، على دور وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، في دعم قطاع التمريض بكل احتياجاته، وإعداد ممرضة على أعلى درجة من الكفاءة والخبرة، وهو ما تحرص عليه وزارة الصحة من خلال التدريب والتعليم المستمر والمكثف لأعضاء هيئة التمريض، ودعمهم بكافة السبل لتطوير الأداء بالمستشفيات والوحدات، والذى ينعكس فى النهاية لصالح المريض.

وأشاد الدكتور علي حطب، بجهود عضوات هيئة التمريض بالإسماعيلية، والدور الرئيسي والحيوي الذي يلعبه فريق التمريض في تقديم الخدمات الصحية وعلى دعمه الكامل لجهود النقابة والعمل على التواصل الدائم لكل أعضاء هيئة التمريض والذي بدوره يصب في مصلحة المرضى والخدمات الطبية المقدمة.

وأثنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، على قيادات وأعضاء هيئة تمريض الإسماعيلية وأكدت على تقديرها واعتزازها بدورهم فى كافة قطاعات الخدمة الصحية بالمحافظة والمظهر المشرف وجودة وتميز الأداء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية كثانى محافظة على مستوى الجمهورية والتطور فى الخدمات المقدمة للمرضى بالمحافظة.

كما وجهت الشكر للدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، على حسن التعاون ولاهتمامه بأعضاء هيئة التمريض وتواصله المستمر مع أعضائها، من خلال جولاته المستمرة على المنشآت الطبية، مشيرةً إلى دعم النقابة وسعيها الدائم لتحسين أوضاع التمريض.