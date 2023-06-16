شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: منحة للطلاب المتفوقين من أسر تكافل وكرامة للدراسة بالجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم بدء صرف معاشات يونيو بالزيادة المقررة 25% لنحو 5,2 مليون أسرة منذ أبريل الماضي، مشيرا إلى أن جميع مستفيدى تكافل وكرامة يستطيعون الصرف على مدار 24 ساعة من أي ماكينة صرافة من جميع البنوك المصرية أو أي مكينة الصرف من مكاتب البريد.

وأضاف مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن تكافل وكرامة أعلنت أن الأسر التي لديها أبناء في الثانوية العامة هناك منحة دراسية في الجامعات الخاصة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية لطلاب أسر تكافل وكرامة المتفوقون في الثانوية العامة للدراسة في تلك الجامعات الخاصة.

وأوضح مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ميزانية تكافل وكرامة زادت من 22 مليار إلى 31 مليار خلال الفترة الأخيرة.