شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 16/6/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:07 ص
موعد صلاة الظهر 12:55 ص
موعد صلاة العصر 31: 4
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:31
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 1:00
موعد صلاة العصر 4:39
موعد صلاة المغرب 8:05 م
موعد صلاة العشاء 9:41 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:01
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 4:28 م
موعد صلاة المغرب 7:56 م
موعد صلاة العشاء 9:29 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:04
وقت صلاة الظهر 12:43
موعد صلاة العصر 4:13 م
وقت صلاة المغرب 7:41 م
وقت صلاة العشاء 9:10 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:21 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 ص
موعد صلاة العصر 11: 4
موعد صلاة المغرب 7:42 م
موعد صلاة العشاء 9:06م
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