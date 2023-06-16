شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة: إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام قبل إجازة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن من المتوقع إعلان نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسى قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة وأن أعمال التصحيح تتم بشكل يومى بالتزامن مع تنظيم الاختبارات بالكلية وبمجرد الانتهاء من الامتحان يتم البدء الفورى فى التصحيح وأصبحت أغلب المواد جاهزة.
وأشار وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه بعد انتهاء الكنترولات سيتم عقد اجتماع للجنة الممتحنين لاعتماد النتيجة ومن ثم إعلانها للطلاب بشكل مباشر قبل إجازة العيد.
وتابع وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن بمجرد الانتهاء من إعلان النتائج سيتم إتاحة التقدم بالالتماسات والتظلمات على النتيجة إلكترونيا من خلال صفحة الطالب والكود الخاص به، وذلك للمواد التى يرغب الطلاب فى التظلم على النتيجة.
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