شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تطالب بتعديل قانون مزاولة المهنة ليتماشى مع الوقت الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، إنه على مدار شهور عكفت النقابة ضمن مشاركتها بفعاليات الحوار الوطنى، بعقد جلسات ولقاءات مستمرة وموسعة مع نقابات أخرى لوضع رؤية ومطالب النقابة العامة للعلاج الطبيعى الاستراتيجية بمقترحات مهنية وطنية متضمنة المطالب الملحة والهامة والمحورية للتأكيد على الثوابت والمطالب المهنية.

وأشار سعد، إلى أن رؤية النقابة للحوار الوطنى، تتضمن:

1- إصلاح وتطوير منظومة التعليم والتدريب بمجالات العلاج الطبيعى والعمل على رفع قيمته وجودته لتظل المهنة جاذبة بالداخل والخارج ووقاية وحماية من حالتي البطالة الركود مستقبلاً.

2- طرح تعديل بعض مواد قانونى مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم السـنة 1985 بما يتماشى ويحـك بالعالم وقانون 209 لسنة 1994 بغرض تعظيم الموارد وتحسين الأوضاع الاجتماعية والإدارية للعلاج الطبيعي وزيادة المعاشات وكافة الخدمات التي تخدم أعضاء الجمعية العمومية وتغليظ العقوبات الجنائية على الأدعياء والدخلاء.

3- التأكيد علـى الشركات الأجنبية للتعاون مع المؤسسات التعليمية المصرية للارتقاء بمستوى الطالب ليكون مـتـمـيـزا ومـنـفـردا عـن نظرائه وأقرانه بالدول الأخرى وتحرص الدولة بجميع مؤسساتها على التعاون المثمر البناء مع النقابة العامة للعلاج الطبيعى حيث تمثل بيت خبرة والاستشاري الأول لما تملكه من خبرات مهنية عالية المستوى دعـمـا وعـونـا للمسيرة المتجددة المستمرة نحو آفاق المستقبل وجمهورية جديده حقيقية تتباهى بها الامم استكمالا وامتدادا للحضارة المصرية.