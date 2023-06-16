شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام القاهرة" تطلق مهرجان مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات المهرجان السنوي لمشاريع تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يوم السبت الموافق 24 يونية، ويستمر على مدار يومي الأحد والاثنين، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، و الدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية، والدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتورة نشوة عقل، المشرف العام على التدريب بالقسم.

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال تكريم عدد من الرموز الإعلامية منهم المهندس أسامة الشيخ والإعلامي البرت شفيق ومحمد نوار رئيس الإذاعة المصرية والمخرجين حسين الرزاز وعز الدين سعيد ومحيي الدين سعد وتكريم بعض الأسماء من كبار الإعلاميين الراحلين

ويتضمن المهرجان عرض مشروعات تخرج طلاب القسم، والتي يبلغ عددها حوالي 23 مشروعًا، وتتنوع القضايا التي تتناولها المشروعات بين اجتماعية، وتراثية، وفلسفية، ورياضية، ووطنية.

وتعرض شعبة التليفزيون عددًا من الأفلام الوثائقية والتسجيلية، منها: فيلم "آروم" الذي تدور فكرته حول التمسك بالهوية المصرية، وفيلم " سيش" الذي يدور حول توثيق ما لم تؤرخه الكتب، وفيلم " أسود ملون" الذي يتناول تأثير مشاعر الخوف على اتخاذ الناس للقرارات المصيرية، وفيلم " نفس طويل" الذي يدور حول فكرة البقاء، وفيلم " بما لا تشتهي السفن" الذي يركز على معاناة صيادين عزبة البرج بدمياط، وفيلم" كوريوبسس" الذي يدور حول التوعية بالشيخوخة الصحية، وفيلم" مر السحاب" الذي يتناول أثر الإنسان بعد رحيله.

وتقدم شعبة الراديو عدة أعمال إذاعية، منها: برنامج " معادلة صعبة" الذي يناقش جوانب الكفالة والاحتضان في مصر، وفيتشر " ماريسا" الذي يدور حول امتهان المرأة المصرية لمجال الملاحة البحرية، وبرنامج " مسيرة ٧" الذي يدور حول السياحة الرياضية المصرية، وبرنامج" ما وراء الكواليس" الذي يدور حول فكرة الفشل والنجاح. والتحقيق الاذاعي " ساعة صفر" الذي يهدف إلى التوعية بالطاقة النووية وأهميتها عالمياً، والتحقيق الاذاعي " جرس إنذار" الذي يدور حول الألعاب الإلكترونية وتأثيراتها على الأطفال والمراهقين.

ويحضر الحفل نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات العمل الإذاعي ما بين الإعداد والإلقاء والتقديم وكذلك الهندسة الصوتية، وكذلك الإنتاج والإخراج الإذاعي والتليفزيوني. ويتخلل المهرجان تعقيبات من الحضور على المشاريع في ضوء متطلبات سوق العمل. ويجرى تكريم الخبراء، والمشرفين على المشاريع من أعضاء الهيئة المعاونة، والطلاب.

وقالت الدكتور حنان جنيد عميد الكلية إن مشروعات القسم تعكس موضوعات مهمة في المجتمع المصري وتمت معالجتها بقدر كبير من الاحترافية وتم إنتاجها بكل تفاصيلها بمجهود طلابي خالص وبمعدات الكلية فكانت النتيجة مثمرة يجعلنا نفخر بخريجي القسم الذين تم إعدادهم بالفعل لسوق العمل.