شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب الزهرة يقترن مع الحشد النجمى خلية النحل بالسماء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان حتى اليوم الجمعة 16 يونيو.

وأشار الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن خلية النحل حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية من الأرض ، ويبلغ عمره 600 مليون سنة.

وتابع: يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل في تلك الفترة بإستخدام نظارة معظمة أو تلسكوب صغير (لصعوبة رؤية حشد خلية النحل بالعين المجردة) ، ويبدأ غروب هذا المشهد بحلول الساعة 10:45 مساءا تقريبا .

وأشار تادرس، إلى أنه ليس هناك علاقة بين اصطفاف الكواكب وحدوث الزلازل ، ولو كان ذلك صحيحا لتم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين .

وأوضح أن الظواهر الفلكية مشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء ، علما بأن الظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا .