شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد بديع.. المريخ والزهرة وقلب الأسد فى اصطفاف سماوي يُرى بالعين المجردة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 16 يونيو 2023 وبداية الليل اصطفاف كوكبي الزهرة والمريخ ونجم قلب الأسد بالافق الغربي في حدث مشاهد بسهولة بالعين المجردة .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن الاصطفاف حدث فلكي يتم عندما يظهر عدد من كواكب نظامنا الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء إضافة إلى القمر أو نجم لامع كما تشاهد من ألارض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس وليس لهذه الظاهرة تاثير على الأرض.

ان اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدآ نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة.

يفضل البدء في مراقبة السماء قبل حلول ظلمة الليل حيث سيكون الزهرة اول الحاضرين ساطعاً نابضاً بالحياة ومشرقاً للغاية وعند رصده عبر تلسكوب صغير سيكون اقل من نصف قرصه مضاء بنور الشمس.

المريخ خافت جداً مقارنة بالزهرة وهو بعيد جدًا عن الأرض الآن وصغير جدًا في السماء ولن يكون مناسبًا للرصد بالتلسكوب فكل ما سيظهر نقطة برتقالية اللون إلا عند استخدام تلسكوب كبير.

واخيرا ينضم للاصطفاف قلب الأسد نجم من القدر الأول وهو النجم الوحيد بين معظم النجوم البراقة الذي يوجد تقريباً على المسار الظاهري السنوي للشمس أمام المجموعات النجمية في دائرة البروج. يسمى هذا النجم ايضا (الف) الاسد كما يدعى ( نجم المنجل) فلو تم عزله مع النجوم الخمسة المجاورة له عن بقية نجوم الاسد لحصلنا على شكل يشبه شكل المنجل ، ويمثل (نجم المنجل) يد ذلك المنجل .

يلاحظ الآن بأن الزهرة والمريخ تقلصت المسافة الظاهرية بينهما مقارنة ببداية شهر يونيو الجاري وهما في طريقهما إلى اقتران في نهاية هذا الشهر.