شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 17 رحلة إلى الأراضى المقدسة ضمن الجسر الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركةً مصرللطيران اليوم الجمعة 17 رحلة جوية ضمن الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام بواقع 10 رحلات القاهرة - جدة، 7 رحلات القاهرة- المدينة لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة السياحة والأثار وحجاج قرعة القاهرة والشرقية وبورسعيد والترانزيت وحجاج دولة فلسطين وحج أجانب وتأشيرات العمل.

وكان وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمى بتقديم وتوفير كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام من المصريين ومن الجنسيات الأخرى المسافرين على متن رحلاتنا الجوية إلى الأراضي المقدسة، إتخدت الشركة الوطنية مصر للطيران كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال موسم الحج هذا العام/ والذي بدأ 10 يونيو الجوى حتى إنتهاء مرحلة الذهاب فى 22 يونيو الجاري، علي أن تبدأ مرحلة عودة الحجاج إعتبارًا من 2 يوليو وحتي 13 يوليو 2023.

فى حين أشاد رئيس مصر للطيران بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية والتي ساهمت بخروج الحدث بالشكل المشرف وتيسير رحلة السفر لضيوف الرحمن وعلي رأسهم السلطات السعودية التي أبدت تعاوناً وترحيباً كبيراً بحجاج مصرللطيران وحرصت على توفير مختلف الخدمات وتذليل كافة العقبات لهم بما يسهم في تأدية المناسك بكل سهولة ويسر، فضلًا عن التنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي لتحقيق الانسيابية والتخفيف والتيسير على حجاج بيت الله الحرام فى مرحلتى الذهاب والعودة.