شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى وقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تم تداوله من رسائل صوتية على تطبيق "واتس آب" تزعم صدور قرار بوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، تواصل المركز مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف خدمة المحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات الاتصالات إلى أجل غير مسمى، وأن الرسائل الصوتية المتداولة لا أساس لها من الصحة، مُشدداً على أن خدمة المحافظ الإلكترونية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون أي عوائق لجميع شركات الاتصالات، ولم تصدر أية تعليمات أو قرارات من أي جهة رسمية بإيقاف التعامل عليها، مشيراً إلى أهمية المحافظ الإلكترونية في دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو مجتمع رقمي مع الحفاظ على سرية وخصوصية البيانات والحسابات، مُشيراً إلى أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات إلا أنه قد لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، مُهيباً بالمواطنين الاتصال على الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "155" في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بهذا الخصوص.