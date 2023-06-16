شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تبحث آليات تعزيز التعاون مع المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، على الدور المحورى لمنظمة اليونسكو ومكاتبها الإقليمية، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والمنظمة الأممية، وترجع لأكثر من 75 عاماً، مؤكداً على أهمية الدور الذى يقوم به مكتب اليونسكو الإقليمى على المستوى شبه الإقليمى فى المنطقة العربية فى مجالات التربية والعلوم والثقافة والمعلومات والاتصالات.

وفي هذا الإطار، التقى د.محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، د. نوريا سانز مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، بحضور أعضاء مكتب اليونسكو، واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمقر مكتب اليونسكو بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون بين مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو في تنفيذ مشروعات، وورش عمل، ودورات تدريبية، وندوات وطنية وإقليمية وشبه إقليمية ودولية بالقطاعات المختلفة "التربية - الثقافة - العلوم - الاتصالات والمعلومات" فضلاً عن مناقشة الموضوعات ذات الصلة بين اللجنة الوطنية ومكتب اليونسكو الإقليمي.

كما ناقش الجانبان إمكانية تبادل الزيارات بين اللجان الوطنية لليونسكو على مستوى الدول العربية والأوروبية؛ بهدف تبادل الخبرات،

بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية والمكتب من خلال تنظيم ورشة عمل بمقر اللجنة الوطنية حول برنامج كراسي اليونسكو؛ بهدف اطلاع منسقي العلاقات الدولية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على الإجراءات والخطوات المطلوبة لإنشاء كراسي اليونسكو داخل الجامعات المصرية، وكذا المعايير المطلوب توافرها في كرسي اليونسكو من أجل زيادة عدد الكراسي العلمية لليونسكو داخل الجامعات المصرية.

ومن ناحية أخرى، عقد د.محمد سمير حمزة اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بمقر اللجنة بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة كافة الموضوعات بشأن المشاريع وورش العمل الجاري تنفيذها بالتعاون بين اللجنة الوطنية والمنظمات الدولية الثلاث (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسكو).