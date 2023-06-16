شكرا لقرائتكم خبر عن تخدم المزارعين.. إنشاء 11 مجمعا زراعيا بقرى الجيزة تضم وحدات بيطرية ومراكز ألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الحياة داخل قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية، استهدفت تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجًا وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية، وذلك في إطار أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

أولت المبادرة اهتماما كبيرا بالفلاحين، فوفق نموذج إنشائي موحد ومتكامل، انتهت من إنشاء 11 مجمع زراعي تضم وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعي ومراكز تجميع الألبان؛ للارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وتقديم الدعم اللازم لجميع العاملين في قطاع الزراعة من فلاحين ومهندسين زراعيين وتجار.

تستهدف تلك المجمعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممثلة في التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً والارتقاء بقطاع الزراعة وزيادة إنتاجية المحاصيل ودعم المزارعين بمنظومة تسويق متكاملة، وتوفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة وزيادة إنتاجية الألبان ومشتقاتها، علاوة على إنهاء معاناة أهالى القرى فى الحصول على الخدمات.

يُذكر أن المشروعات المخططة بمركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة فى إطار مبادرة حياة كريمة تغطى كافة قطاعات التنمية (صرف صحى - مياه شرب - غاز طبيعى - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - كبارى - إنشاء مجمعات الخدمات)، لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.