شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأسنان يطرح 4 محاور لبناء المنظومة الصحية خلال مشاركته بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء أسنان مصر، خلال كلمته في الحوار الوطني، أن بناء الكادر البشري أهم ما يجب التركيز عليه للارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، وذلك من خلال أربع محاور:

1- التعويض المادي العادل .

2- حماية مقدمى الخدمة من التعديات والدعم المعنوى لهم .

3- التدريب ورفع المستوى .

4- تناسب الأعداد، حيث إن التخصصات الطبية مجتمعة عددهم 300 الف، أكثر من نصفهم خارج البلاد، بينما تخصص واحد وهو الأسنان به أكثر من 90 ألفا بخلاف 70 ألفا سينضمون للسوق خلال الخمس سنوات القادمة، وعدد الصيادلة يفوق عدد الأطباء البشريين، وطالما هناك 65 جامعة بها التخصصين، وتستقبل الأعداد بلا أي دراسة، فستتفاقم المشكلة أكثر وأكثر.

وكانت قد أعدت النقابة رؤية تتضمن العديد من المحاور الخاصة بتحسين مستوى الخدمة الصحية بشكل عام، وأوضاع أطباء الأسنان بشكل خاص، موضحا أن أبرز تلك المحاور يتعلق بتطوير صناعة الدواء وتعدد مصادر المواد الخام، والتوسع فى الزراعات الطبية من خلال تخصيص أراضى زراعية تصلح للزراعات الطبية والعقاقير فى إطار مشروع تتبناه الحكومة وكبار المصنعين بما يوفر العملة الصعبة، بالإضافة إلى ضبط وتحريك التسعير الجبرى للسعر حتى لا يضر المواطن من المنتجات التى باتت تكلفة إنتاجها أكبر من تسعيرها.

وأكدت ضرورة ضم المستلزمات الطبية إلى الاستثناء وإعطائها أولية فى تدبير العملة الصعبة، لعلاج النقص الحاد الذى يعانى منه السوق، فضلا عن وقف فوضى الممارسة الطبية بمنع غير الأطباء من الدعاية لأنفسهم ولمنتجات وهمية فى الإعلام، ومنعهم من استغلال المواطنين البسطاء فى مراكز معلن عنها دون أى رقابة، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية بعيدا عن انضمام المحافظة للتأمين الصحى بما يضمن الأرشفة الطبية لكافة المواطنين.