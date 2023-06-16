شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عمليات ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش "سيدي شبل الأسود".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة السياحة والآثار، في افتتاح مسجد أمير الجيوش بن الفضل الشهير بمسجد "سيدى شبل الأسود" بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، يأتي ذلك استمرارًا لسلسلة التعاون بين وزارتي السياحة والآثار والأوقاف في الفترة الأخيرة والتي أثمرت عن العديد من الافتتاحات للمساجد الأثرية خلال هذا العام وآخرها كان افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بمنطقة الظاهر أوائل الشهر الجاري.



مسجد أمير الجيوش في المنوفية

قال هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف، إنه تم البدء فى تنفيذ مشروع ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش بن الفضل الشهير بمسجد " سيدى شبل الأسود " بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، منذ شهر يوليو 2021 حتى مايو 2023.



منبر المسجد

أضاف أن الأعمال تضمنت معالجة الأسقف والأرضيات وترميم وصيانة الجدران، وكذا صيانة وترميم الأعمال الخشبية والتى تتمثل فى المنبر وكرسي المصحف وكافة أشغال الخشب بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكة الكهرباء والإضاءة بالمسجد، وصيانة الواجهات ومعالجة واستكمال الشبابيك الجصية، وتركيب نظام صرف مياه الأمطار، كما تم تأهيل الموقع العام للمسجد والضريح.



مسجد سيدي شبل الأسود

ومن جانبه قال د. أبو بكر أحمد عبد الله المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن المسجد ينسب إلى أمير الجيوش محمد بن الفضل بن سيدنا العباس عم سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من آل بيت النبوة الملقب بشبل الأسود، والذي أرسله الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه على رأس قيادة الجيش في مصر واستشهد في موقع الضريح، لذا حرص الفاطميون على إنشاء ضريح ومسجد مجاور لقبره.



ترميم مسجد سيدي شبل الأسود

وتطورت عمارة المسجد على مر العصور حتى أعيد بناؤه عام 1899، ثم قامت وزارة الأوقاف بإعادة بناؤه مرة أخرى في عهد الملك فؤاد الأول عام 1925، وتم افتتاحه عام 1927.



صيانة مسجد سيدي شبل الأسود

ويتكون المسجد من بيت صلاة وصحن مكشوف، ويوجد ضريح سيدى شبل وإخواته السبع بنات داخل مقصورتين يعلوهما قبة ضريحية، وللمسجد مئذنة واحدة على الطراز المملوكى فى الركن الشمالى الغربى وبقايا مئذنة فى الركن الجنوبى الشرقى.



ضريح سيدي شبل الأسود

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح المسجد اليوم يأتي بالتزامن مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي والذي يوافق 13 يونيو من كل عام.