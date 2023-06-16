شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 11 شارعا بالطالبية.. ومحافظ الجيزة يكلف برصف شارعين استجابة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال التطوير التي يشهدها القطاع الكائن خلف منطقة السجل المدني بحي الطالبية.

وتابع اللواء أحمد راشد نسب تنفيذ أعمال التطوير والرصف وطلاء البلدورات ودعم الشوارع بأرصفة للمشاة وشبكة إنارة وصرف للأمطار، في إطار خطة رصف الشوارع الواقعة بين شارعي الهرم ومحور أنور السادات ومسار التحويلات المرورية بذلك القطاع الحيوي بالتزامن مع تنفيذ مشروع مترو أنفاق الخط الرابع المار بشارع الهرم.

وأشار محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير 11 شارع ومتفرعات لهم بالمنطقة خلف السجل المدني وحسن محمد نطاق حي الطالبية، مشيراً أن الشوارع شملت البصرة ورمزي فرج وأيوب وشارع السجل المدني وامتداد الخليفة وشارع مركز شباب السلام والشيخ وامتداده، بالإضافة إلى 5 شوارع صغيرة ببلاط الانترلوك بالمنطقة خلف كايرو مول، وتطوير عدد 2 ميدان بشارع الهرم نطاق حي الطالبية.

وخلال جولته حرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين القاطنين بتلك الشوارع للاطلاع على آراءهم ومقترحاتهم وشكواهم، والذين عبرو عن سعادتهم بالشكل الحضاري للشوارع بعد تنفيذ أعمال التطوير.

واستجاب محافظ الجيزة، لمطالب المواطنين وكلف رئيس حي الطالبية بتطوير شارعين استجابة لهم وهم إبراهيم حافظ والطريق المتفرع منه في إطار خطة التطوير الشامل التي تشهدها العديد من قطاعات المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وأشرف تامر رئيس حي الطالبية وهيئة النظافة.