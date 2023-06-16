شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بموسكو يبحث الإعداد لقمة روسيا أفريقيا الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير نزيه النجارى سفير مصر فى موسكو، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته فى منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى مع السفير أوليج أوزيروف رئيس منتدى الشراكة الروسية الأفريقية، وذلك لمتابعة الإعداد الجارى لعقد قمة روسيا أفريقيا شهر يوليو المقبل بمدينة سان بطرسبرج.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الجوانب الموضوعية الخاصة بترتيبات قمة روسيا أفريقيا وتبادل الرؤي حول افاق التعاون الروسي الإفريقي.