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الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

 

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (2)

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (2)

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (3)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (3)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (4)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (4)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (5)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (5)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (6)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (6)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (7)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (7)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (1)
الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (1)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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