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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجمعة، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (2)

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (3)

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (4)

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (5)

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (6)

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (7)

الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى (1)

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