شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة من المواطنين بمد فعاليات شوادر "كلنا واحد" بمناسبة عيد الأضحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد مواطنون بتوفر اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بشوادر كلنا واحد، حيث قررت وزارة الداخلية بمناسبة قرب الإحتفال بعيد الأضحى المبارك وثورة الثلاثين من يونيو مد فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين إضافيين ليتمكن المواطنون من تلبية متطلبات وإحتياجاتهم من مختلف أنواع السلع بالتخفيضات المعلن عنها.

وقررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 30 يونيو وإستمرار منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية فى توفير منتجاتها مع طرح عبوات تضم مواد غذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50 %.