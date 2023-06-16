شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لمشروع "ايبسوميد": 2 مليار يورو استثمارات إيطالية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء عز رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "ايبسوميد"، وأمين الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدور الأساسى للمشروع الممول من الاتحاد الأوروبى والذى يأتى فى إطار التعاون الإقليمى الأورومتوسطى، هو دعم منظمات الأعمال واتحادات الصناعات و الغرف التجارية وجمعيات منظمات الأعمال على مستوى دول الاتحاد الأوروبى ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

ولفت عز فى الندوة الختامية للمشروع المنعقدة فى العاصمة البلجكية بروكسل، أن نتائج المشروع الذى استغرق أكثر من 5 سنوات، تمثلت فى تمكين المرأة والشباب، حيث تبين استفادة أكثر من 50 %من المستفيدة من السيدات والشباب، بالإضافة إلى خدمة المشروع لأكثر من مليون من المستفيدين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والأهم رفع كفاءة ودعم منظمات الاعمال المشتركة فى البرنامج سواء من اتحادات الصناعات أو الغرف التجارية على مستوى كافة الدول من خلال العديد من المشروعات.

وأعلن عز أن العام الماضى، أنتج البرنامج الأورومتوسطى، 18 مشروع إقليمى جديد قيمتهم بلغت أكثر من 50 مليون يورو موضحُا حصول المشروع خلال الخمس سنوات مدة إقامته على أكثر من 180 مليون يورو متمثلة فى مشروعات مختلفة سواء اقليمية او تعاون عبر الحدود أوhorizon Europe ، وتم دعم قدرة الشركاء على معرفة آليات التمويل المتاحة وتصميم مشروعات وتنفيذها، مشيرًا إلى نجاح المشروع بشكل خاص فى مصر، حيث قاد نائب رئيس وزراء ايطاليا فى زيارته لمصر أكثر من 40 شركة كبيرة باستثمارات تتجاوز 2 مليار يورو فى مصر .

وأعلن علاء عز تكرار التجربة مرة أخرى، مع الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى اجتماعه اليوم مع مدير المعونة الأوروبية، للاتفاق على برنامج جديد لجذب الاستثمارات الأوروبية لشمال افريقيا والبداية ستكون بمصر و تونس.

وأوضح رئيس المشروع التنفيذى، إلى التوصل من خلال ايبسوميد إلى آليات لاستدامه البرنامج بعد انتهاء مدته ، من خلال ما يسمى " المدرسة الصيفية" حيث يجتمع الشركاء ويقوموا بالاتفاق على العديد من المشروعات .

وأوضح عز أن المشروع نجح أيضا فى جذب المزيد من رواد الأعمال، والتعاون مع الدومبسكو فى مصر وعمل مركز فنى لتدريب الفنيين فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وخلق عدد من المشروعات، حيث تم ربطهم بموارد التمويل، المتمثلة فى بنك التعمير الأوروبى، موضحًا أن منهم الآن ما يعد من كبار المستثمرين فى "بينبان" اكبر مزرعة طاقة شمسية فى العالم.