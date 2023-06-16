شكرا لقرائتكم خبر عن افتتحه الرئيس السيسى أمس.. كل ما تريد معرفته عن أول ميناء جاف في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ميناء 6 أكتوبر الجاف، والذى يعد أول ميناء جاف في مصر، والذي تم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفى النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن ميناء 6 أكتوبر الجاف.. 1. يخدم المناطق الصناعية بمصر 2. يقع ميناء أكتوبر الجاف في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة. 3. مساحته 100 فدان وبه كافة الخدمات التي يحتاجها الميناء. 4. يقع على بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي. 5. متصل بشبكة سكة حديد مصر من خلال خط سكك حديدية . 6. يسهل نقل البضائع من والى مينائي الإسكندرية والدخيلة. 7. يعمل على زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية. 8. يخفف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها. 9. تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء إلى 720 ألف حاوية مكافئة في العام. 10. يشمل الميناء على ساحات تخزين للواردات والصادرات والكشف الجمركي ومباني لكافة الجهات العاملة بالميناء . 11. يضم الميناء على معامل متخصصة تابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء . 12. يحتوي الميناء علي ساحة حاويات مبردة تستوعب 132 حاوية وساحة للحاويات ذات الأبعاد القياسية وخمس خطوط سكك حديدية للتحميل والتفريغ. 13. سيتم زيادة المعدات من المرحلة الثانية خلال من 5 سنوات.

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