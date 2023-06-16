شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: سعيد بنجاح جولة الحوار العربي الأوروبي الثامن ونسعى لتعزيز فرص الحوار الفعال والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بنجاح فعاليات الحوار العربي الأوروبي، وقال: "سعيد بنجاح جولة الحوار العربي الأوروبي الثامن.. ونسعى إلى تعزيز فرص الحوار الفعال بين المنطقة العربية وأوروبا".
ومن بين أهم التوصيات التي شملتها الجلسة الختامية للمؤتمر، هو إتاحة المزيد من المساحات المشتركة بين الدول الأعضاء، كما دعا المشاركون إلى إلقاء الضوء على قضايا البيئة والمناخ والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، جنبًا الى جنب مع الإعلام وتحديات العمل الأهلي والخصوصيات الثقافية، بوصفها جميعًا قضايا تتعلق بالنقاش الأوسع حول دور العمل الأهلي في تنمية الفرد والمجتمع، كما أشاد الحضور بالنقاش الذي تم في مناخ من الحرية التي عززت فرص التفاهم وشرح خصوصيات وتجارب مجتمعية مؤثرة ومفيدة.
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