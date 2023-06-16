شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية: سعيد بنجاح جولة الحوار العربي الأوروبي الثامن ونسعى لتعزيز فرص الحوار الفعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر الثامن للحوار العربي الأوروبي تحت عنوان "الدين والمجتمع"، بحضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وبمشاركة 17 دولة من الاتحاد الأوروبي وروسيا والمنطقة العربية، من أعضاء الحوار العربي الأوروبي، والذي تم خلال جلساته مناقشة أهم تحديات المجتمع محليًّا وعالميًّا، على مدار ثلاثة أيام، بجانب عدد من الزيارات الميدانية، شملت زيارة وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية".

ومن جانبه أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن سعادته الكبيرة بنجاح فعاليات الحوار العربي الأوروبي، وقال: "سعيد بنجاح جولة الحوار العربي الأوروبي الثامن.. ونسعى إلى تعزيز فرص الحوار الفعال بين المنطقة العربية وأوروبا".

ومن بين أهم التوصيات التي شملتها الجلسة الختامية للمؤتمر، هو إتاحة المزيد من المساحات المشتركة بين الدول الأعضاء، كما دعا المشاركون إلى إلقاء الضوء على قضايا البيئة والمناخ والتقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، جنبًا الى جنب مع الإعلام وتحديات العمل الأهلي والخصوصيات الثقافية، بوصفها جميعًا قضايا تتعلق بالنقاش الأوسع حول دور العمل الأهلي في تنمية الفرد والمجتمع، كما أشاد الحضور بالنقاش الذي تم في مناخ من الحرية التي عززت فرص التفاهم وشرح خصوصيات وتجارب مجتمعية مؤثرة ومفيدة.