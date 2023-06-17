شكرا لقرائتكم خبر عن فرق كبير بين بياض البيض وصفاره فى القيمة الغذائية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن هناك فارقا بين بياض وصفار البيض من ناحية القيمة الغذائية، موضحة أن:

- بياض البيض غنى جدا بالبروتينات عالية القيمة الغذائية، وخالى من الكوليسترول، ويحتوى على 17 سعرا حراريا.

- صفار البيض: غنى بالكوليسترول والدهون وبالفيتامينات خاصة فيتامين "أ، د، ك" والمعادن وحمض الفوليك آسيد، وبه 55 سعرا حراريا.

وحول إمكانية تناول البيض الذى يوجد بداخله الدم، قالت: من الممكن تناوله ولا يشكل أي تهديد على صحة الإنسان، شريطة طهيه بشكل صحيح، ويمكن إزالة النقاط الدموية من البيضة باستخدام طرف سكين أو شوكه قبل طهيها، مشيرة إلى أنه كثيرا يتم اكتشاف نقط دموية أو شعيرات دموية داخل البيض أثناء قليه، موضحه أن ذلك يحدث نتيجة تمزق الأوعية والشعيرات الدموية الصغيرة في مبيض الدجاجة، وأثناء عملية تكوين البيضة، تخترق الدماء القنوات الدموية إلى داخل البيضة وتستقر في الصفار.

وأشارت إلى أن الفرق بين البيض الأحمر والأبيض، هو أن الدجاج الأحمر يبيض بيض أحمر، والدجاج الأبيض يبيض بيض أبيض، بمعنى أن البيض يأخذ لونه لأسباب جينية بحتة خاصة بسلاله الدجاجة، قائلة: والفرق الوحيد هو: تركيز أحماض “أوميجا 3 ” المفيدة فى البيض الأحمر أكثر من الأبيض، والفرق بينهما ليس كبيراً، إلى حد أنه لا يمكن ملاحظته، أما البيض البلدى فهو ينتج بالطريقة الريفية الطبيعية دون أى تدخل بشرى، وبالتالى فهو بيض طبيعى ذو قيمة غذائية حيوية كبيرة، لذلك فإن هذا النوع من البيض هو الأغلى سعراً مقارنة بغيره.