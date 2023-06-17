نقابة الصحفيين العراقيين تنظم حفلا فنيا بمناسبة العيد الوطني للصحافة العراقية

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القاهرة - سامية سيد - نظمت نقابة الصحفيين العراقيين، حفل فني الساهر بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 154 للصحافة العراقية، بمدينة الف ليلة وليلة ببغداد.

شارك فى الحفل، الكاتب الصحفى مؤيد اللامى رئيس اتحاد الصحفيين العرب ونقيب الصحفيين العراقيين، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وخالد البلشى نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام والكاتب الصحفى خالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفى حاتم زكريا.

كما شارك فى الحفل الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، دعاء النجار، أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة، والوفود العربية.

وتضمنت الفعاليات، أمسيات غنائية وفنية لنجوم الفن العراقي بالاضافة الى عروض تراثية وشعبية .

تحتفل نقابة الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية، بالعيد الوطني للصحافة العراقية ذكرى صدور أول صحيفة عراقية هي صحيفة الزوراء عام 1869.