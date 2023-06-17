شكرا لقرائتكم خبر عن راعى كنيسة السيدة العذراء: عثرنا على رفات أجساد بعض القديسين تعود للقرن السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الإعلامي جابر القرموطي حلقة خاصة ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC، من داخل كنيسة السيدة مريم العذراء في منطقة سخا بمحافظة كفر الشيخ والتقى براعي الكنيسة وأجرى حديث عن علاقتها بالعائلة المقدسة.

وشرح راعي كنيسة السيدة العذراء في سخا، التفاصيل الداخلية بالكنيسة، قائلا: "لدنا أيقونة السيدة العذراء ونضع أمامها الشموع وهذا يعني أن الشخص الذي يضع شمعة فهو ينير طريقه، حيث إن إنارة الشموع بمثابة طقس ديني وروحاني يدل على التضحية من أجل الآخرين".

وأوضح راعي الكنيسة، "في عام 1968 عثرنا على رفات أجساد بعض القديسين يعودون للقرن السابع الميلادي، ولدينا بالكنيسة حجر عليه بصمة قدم السيد المسيح".

وعقد الإعلامي جابر القرموطي جلسة ودية مع أبناء الكنيسة من الأطفال، وفي حديث ودي عن الكنيسة والطقوس الداخلية بها.