شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق السابق لزيارات العائلة المقدسة: المسار يعزز مفهوم السياحة الدينية والروحية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نادر جرجس منسق زيارات مواقع مسار العائلة المقدسة السابق ورئيس ائتلاف تنمية وإحياء التراث، إن هناك اهتمام كبير باعتماد مسار العائلة المقدسة لدى الفاتيكان.

وأضاف نادر جرجس في لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC، أن اعتماد بابا الفاتيكان لمسار العائلة المقدسة، نقلة سياحية كبيرة لمصر والترويج لها سيكون عالميا، متابعا: "الترويج لمسار العائلة المقدسة بمصر من أهم عوامل نجاح المشروع والاستفادة من 1.3 مليار كاثوليكي حول العالم".

وأكمل منسق زيارات مواقع مسار العائلة المقدسة السابق، "مسار العائلة المقدسة يعزز مفهوم السياحة الدينية والروحية في مصر بما يدعم الاقتصاد القومي".

وتابع نادر جرجس، منسق زيارات مواقع مسار العائلة المقدسة السابق ورئيس ائتلاف تنمية وإحياء التراث، أن 30 ألف شخص حضروا مراسم مباركة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في عام 2017 لأيقونة هروب العائلة المقدسة لمصر، كما أن هذا المباركة حدث تاريخي ويخلق فرصا استثمارية كبرى.