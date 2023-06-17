شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم الخدمات المتخصصة فى طب الأسنان بالوحدات الصحية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم عمل تحليل لبيانات الإحصائيات المرسلة من المستشفيات والإدارات بكل محافظة لتقييم أداء الخدمات المقدمة فب أقسام الأسنان حتى يتم تحديد الأقسام ذات خدمة جودتها عالية والأماكن التى فى احتياج لتحليل وتجديد أو استحداث خدمات، مشيراً إلى عمل نموذج كشف موحد للمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وكذلك نموذج تقييم موحد بلجان المرور، لمتابعة سير العمل.
وتابع «عبدالغفار» أنه تم عمل إحلال وتجديد لأجهزةمعامل الأسنان بمستشفيات دار السلام والزاوية العام والخزندارة بمحافظة القاهرة، بجانب إحلال وتجديد جهازي معمل (الميكروميتر) بمركز ابحاث طب الاسنان بسموحة في محافظة الإسكندرية، منوهاً إلى متابعة إحلال وتجديد أجهزة معامل الأسنان بمستشفى العريش العام.
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