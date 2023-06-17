شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 30 رحلة سياحية من دول النمسا وسلوفاكيا وبولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 30 رحلة طيران دولية أوربية ضمن 118 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط.

وتبين من كشوف الوصول اليومية أنه من المقرر أن تصل اليوم 9 رحلات من دولة التشيك و10 رحلات من بولندا و7 رحلات من إيطاليا ورحلة من بلجيكا ورحلة من النمسا وأخرى من ألمانيا ورحلة من سلوفاكيا.

كما تبين من كشوف الرحلات، أن المطار يستقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع تصل من 11 دولة أوربية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بإنهاء إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط وتقديم الخدمات.



