شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مكتب اعرف أهم الخطوات لخفض قيمة فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
1- أغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف.
2-إعداد لافتات توعوية لترشيد الكهرباء للموظفين داخل المكاتب.
3-استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.
4- اطفأ إضاءة الغرف عند الخروج.
5-استخدام الحساس الضوئي في الممرات والحمامات اذا امكن.
6-عند مغادرة المكتب قم بفصل الأجهزة ( الكمبيوتر - طابعات _ ماكينات تصوير ...الخ.)
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم
23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز