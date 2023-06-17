شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب قادم من إسبانيا بحوزته 800 جرام ماريجوانا و580 جرام حشيش و200 جرام كوكايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة، محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من المخدرات أخفاها في صندوق معد بإحكام في قاع سحري أسفل حقيبة.

يذكر أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من برشلونة، تم الضبط بواسطة كل من أحمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك القائم بالتفتيش اليدوي وبإشراف أميرة طلبة فتحي مدير الحركة المشرفة علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، وشارك في الضبط وتحريز المضبوطات كل من مصطفي حسن عبد العزيز وأيمن عصام وندا سيد مآمور الجمرك وحازم محمد علي مدير الحركة، بلغ وزن المضبوطات 800 جرام من نبات الماريجوانا المخدر داخل 3 أكياس شفافة و580 جرام من جوهر الحشيش المخدر في عبوات صغيرة داخل كيس بلاستيك شفاف و200 جرام من بودرة الكوكايين المخدر داخل كيس شفاف، حيث تم تسليم الراكب والمضبوطات للجهات المعنية.

أمر تامر رمزي قاسم مدير الادارة الرابعة بالانابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول و تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢٣، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الأول للنيابة المختصة.

ويأتى ذلك في ضوء تعليمات الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.