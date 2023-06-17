شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2023.. وزير التعليم العالى يترأس اجتماعا لمناقشة قواعد القبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، اليوم السبت، الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات ، ومن المقرر أن ينعقد بجامعة قناة السويس بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات.

ومن المتوقع أن يناقش وزير التعليم العالى خلال الاجتماع قواعد تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى 2022 / 2023، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل اللجنة العليا للتنسيق .

ويتابع الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع مع رؤساء الجامعات امتحانات نهاية العام الجامعى وانتظام الاختبارات وعمل الكنترولات وذلك لسرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الدراسى للطلاب.

كما يستعرض الوزير خلال الاجتماع عدد من الملفات الهامة التى تعمل عليها الوزارة والمشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى الجامعات للوقوف على معدلات التنفيذ.

ومن المقرر أن تمتد زيارة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى إلى جامعة قناة السويس إلى يوم الأحد وذلك لافتتاح عدد من المنشآت الجديدة بالجامعة وتفقد عدد من المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليًا فى جامعة قناة السويس.