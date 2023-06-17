شكرا لقرائتكم خبر عن %87 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار؟"، أيد غالبية القراء مطالب هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار. وأيد 87% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار، بينما عارض 13% من القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتصدى لغلاء الأسعار.

نتيجة الاستطلاع

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