شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة الطيران تشارك فى ورشة عمل تحت عنوان "وقود طيران مستدام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت سلطة الطيران المدني المصري في ورشة العمل التي استضافتها السفارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "وقود طيران مستدام"، والتي عقدت برئاسة كيث كيركهام وزير الشئون التجارية، وممثلي شركات الطيران والشركات الأمريكية الرائدة في تطوير وقود الطيران المستدام (SAF).

حضر الورشة الوزير المفوض للتجارة لسفارة امريكا وممثل كل من شركة بوينج وجنيرال إلكتريك والعديد من شركات صناعة الوقود ووزارة البيئة ووزارة البترول، وعن وزارة الطيران حضر كل من الطيار إلياس صادق مستشار وزير الطيران للنقل الجوى، والطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، والدكتورة أميرة السيد مستشار شئون البيئة بسلطة الطيران المدني، والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد مطر مدير عام الوقود، وممثل عن شركة مصر للطيران.

وتطرقت ورشه العمل عن أهمية مصر كمرشح واعد لإنشاء مركز وقود طيران مستدام (SAF) في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وعلى هامش المناقشات التي تمت حول مائدة مستديرة صرح وزير الشؤون التجارية كيث كيركهام بأن اهتمام مصر بملف وقود الطيران المستدام (SAF) يعزز من إمكانياتها في الاستفادة من قدراتها كسوق واعد بالقارة الإفريقية إذ يجعلها أن تصبح مصدر دخل للتصدير كونها المحرك الأول من حيث الطلب الذي يفوق العرض بما يسهم في تنمية اقتصادياتها.

هذا وقد هدفت ورشة العمل إلى تبادل الرؤي والأفكار بين رجال الصناعة وممثلي الدولة حول العوامل التي تدفع الطلب على الطيران المستدام من حيث الوقود الحيوي ، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وسلاسل التوريد المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على الدور الفعال الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة على كافة الأصعدة وبخاصة في مجال الطيران المدني.

وقام الطيار كريم جميل بتقديم عرض توضيحي عن أهمية استخدام الوقود الحيوي في صناعة الطيران المدني خلال السنوات القادمة بما يتوافق مع اعتماد المنظمة الدولية للطيران المدني"إيكاو" في ضوء دورتها الـ 41 نحو تحقيق الهدف الطموح طويل الأمد لشركات الطيران الدولية والوصول إلى صفرية انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

كما تم استعراض دور مصر كسوقًا واعدًا ومركزا استراتيجيا لصناعة الوقود الحيوي المستدام في الشرق الاوسط و بالقارة الإفريقية، وكذلك التحديات التي تواجه صناعة الطيران في ظل عدم توافر الوقود الحيوي بشكل كامل وبأسعار شفافة ومحددة؛ الأمر الذي يتطلب العمل علي أن تكون مصر مركزا لصناعة الوقود الحيوي والاعتماد علي المعدات الكهربائية في المطارات في المستقبل لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التشغيل.

ومن جانبه عرض الطيار أحمد مطر الخطة التي تنتهجها شركة مصر للطيران وفقًا لرؤية مصر المستقبلية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة موضحًا أن الوقود الحيوي يتميز بانبعاثات كربونية أقل لاحتوائه على نسبة أقل من غاز ثاني أكسيد الكربون تصل إلى 80 بالمائة على مدار دورة حياة الوقود مع إمكانية الوصول إلى 100 بالمائة في المستقبل.