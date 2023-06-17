شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: افتتاح كلية للعلاج الطبيعى بداية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، لقاء حوارى بين طلاب الجامعة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، وذلك خلال زياراته للجامعة على هامش انعقاد الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات المقرر انطلاق فعالياته ظهر اليوم بجامعة قناة السويس والذى من المقرر أن يشهد مناقشة قواعد تنسيق القبول بالجامعات.

وشارك فى حضور اللقاء اللواء شريف بشاره محافظ الإسماعيلية وقيادات وزارة التعليم العالى والدكتور مصطفى رفعتأمين المجلس الأعلى للجامعات ، وبدأت فعاليات اللقاء بتلاوة أحد طلاب الجامعة لآيات القرآن الكريم ، ثم إذاعة فيديو عنجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

ورحب الدكتور ناصر مندور القائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية بالمشاركين من قيادات وزارة التعليم العالى،موجهًا الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على تنفيذ الجامعة والمتابعة الدقيقة للجامعة.

وقال رئيس جامعة قناة السويس ، إن جامعة الإسماعيلية توفر تعليم جيد من منظور تنافسى وكل امكانيات جامعة قناةالسويس الأم لخدمة جامعة الإسماعيلية الاهلية الجديدة ، موضحًا أنه تم دمج الطلبة فى كل الانشطة ليس على مستوىالتعليم فقط ولكن الأنشطة الطلابية .

وتابع الدكتور ناصد مندور، أن الجامعة بدأت بكل البرامج الجديدة وتضم القطاع الطبى كاملًا والعام المقبل سيتمافتتاح كلية العلاج الطبيعى بالجامعة الأم والجامعة الأهلية الجديدة، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الطلاب فى الجامعة1150 طالب منهم أكثر من 200 طالب ونسخر كل الجهود لدعم الجامعة الأهلية.

واستغرقت مدة تنفيذ جامعة الإسماعيلية الأهلية العملاق 12 شهر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتقع الجامعة على مساحة 29.01 فدان وتتكون من 10 مباني - مبنى إدارة الجامعة ويتكون من ( أرضي+ 2 طابقمتكرر) على مسطح 2800م2 ، مبنى أكاديمي علوم إنسانية، ويتكون من (أرضي + 3طابق متكرر) على مسطح2200 م2 ، 2 مبنى أكاديمي علوم هندسية، ويتكون من (أرضي+ 3طابق متكرر) على مسطح 2200 م2 ، مبنى المعاملويتكون من (أرضي+ 3طابق متكرر) مساحة الأرضي 2200 م2 ، 3 مبنى أكاديمي علوم طبية ويتكون من (أرضي+ 3طابق متكرر) ، مساحة الطابق الأرضي 2200م2، و2 مبنى ورش،ويتكون من (أرضي+ 2 طابق متكرر) مساحة الأرضي 600 م2.