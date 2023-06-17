شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: لدينا 16 جامعة أهلية وهدفنا إعداد خريج يسهم فى بناء الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تم إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية بخلاف 4 جامعات أهلية دولية، وأصبح لدينا 16 جامعة أهلية على مستوى المحافظات، وتتمتع الجامعات الأهلية بوجود مسؤل عن العملية الأكاديمية فى التعليم.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى كلمة له خلال لقاء حوارى مفتوح مع طلاب جامعة الإسماعيلية الاهلية الجديدة، أن جامعة الإسماعيلية الأهلية ليس للتعلم فقط ولكن لإعداد خريج متكامل وحرصت على متابعة أسلوب التدريس بالجامعة خلال الزيارة، وشاهدنا البرامج المقدمة والبحث داخل الدراسة ، بالإضافة إلى النشاط الرياضى والترفيهى وحرصت على زيارة ملاعب الجامعة.

وتابع وزير التعليم العالى، فى حديثه للطلاب عليكم المسؤلية وأنتم أول دفعة فى الجامعة الأهلية ونعمل على إعداد خريج قادر على أن يساهم فى بناء الجمهورية الجديدة.

وفى ختام الفاعليات ، كرم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة الدكتور أيمن عاشور ودير التعليم العالى وتم منحه درع الجامعة.