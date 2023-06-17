شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يودّع وزير العمل بمطار جنيف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودّع السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، بمطار جنيف الدولي، وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بحضور محمد عادل سكرتير أول في" بعثة مصر" .

وكان الوزير حسن شحاتة قد ترأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي نظمته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحضور 5000 مندوب من 187 دولة يمثلون أطراف العمل الثلاثة حول العالم،والمُنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 17 يونيه 2022 الجاري، بقصر الأمم المتحدة بجنيف السويسرية.

وقال بيان صحفي لوزارة العمل اليوم السبت أن التنسيق بين وفد العمل المصري برئاسة الوزير حسن شحاتة،وبعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة برئاسة السفير د.أحمد أيهاب الدين ،كان نموذجاً يُحتذي به في التعاون،فيما يخص المشاركة المصرية في كافة لجان وجلسات مؤتمر العمل الدولي الذي ناقش مجموعة من البنود والتقاريرمنها: تقرير المدير العام جيلبرت هنجبو بشأن "النهوض بالعدالة الإجتماعية "، وملفات التلمذة الصناعية ،ومعايير العمل الدولية ،والانتقال العادل، والحقوق والحريات النقابية، والعمال العرب في الأراضي العربية المُحتلة، وتقرير لجنة الميزانية ومشروع برنامج وميزانية منظمة العمل الدولية" 2024-2025"،وكذلك المشاركة في فعاليات "قمة عالم العمل" التي شارك فيها رؤساء دول وشخصيات دولية، ورؤساء فرق الحكومات، وأصحاب الأعمال ،والعمال حول العالم "،للإعلان عن تشكيل تحالف دولي لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل حول العالم خاصة البطالة ، وغياب الحماية الإجتماعية، وظاهرة عمالة الأطفال التي تهدد العالم أجمع جراء التحديات الدولية الراهنة، وقال البيان الصحفي أن هذا التنسيق بين "وفد العمل" و"البعثة المصرية"، كان له مردود إيجابي لدى قيادات منظمة العمل الدولية ،والمشاركين في المؤتمر ،وفي عرض رؤية مصر الواضحة والمتزنة في كافة الملفات المطروحة،والتي حظيت بتقدير جميع الوفود،ونجحت إقناع المشاركين ،ببرامج الحماية الإجتماعية التي تشهدها مصر،وبالتطور الملحوظ في ملف العمل..

وكان الوزير شحاتة ووفد العمل المرافق له قد شارك في كافة فعاليات المؤتمر الدولي ،وإلتقى بقيادات منظمة العمل الدولية، ومنظمة الهجرة الدولية، ورؤساء لجان "المنظمة"، وفي ملتقى التضامن مع فلسطين، كما ألقى "الوزير" كلمة مصر أمام العالم، أكد خلالها على أن الدولة المصرية إتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية ،وتبنت البرامج الرئاسية ،وسياسات من شأنها توفير حياة كريمة لمواطنيها، لمواجهة كافة التحديات التي ضرب سوق العمل حول العالم.

وقال الوزير أن ملف العمل حظي بمتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فكانت توجيهاته بحماية ورعاية عمال مصر في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب عمل وعمال" ،وتعزيز الامتثال لكافة معايير العمل الدولية، كما أكد "الوزير" على موقف مصر الثابت من "القضية الفلسطينية.