شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: تدشين تحالف جامعات إقليم القناة بمشاركة 14 جامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعة الحكومية تتضمن كل عناصر التميز، مضيفا:" شاهدنا خلال جولة اليوم نظم التعليم الحديث التى تضم تفاعل بين الطالب وعضو هيئة التدريس فى المعامل والورش وشاهدنا أسلوب استخدام البحث العلمى فى حل المشاكل من خلال فرق عمل جامعية وتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس."

وأضاف الدكتور أيمن عاشور فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس ، أن منظومة الجامعات الأهلية تكتمل هذا العام بالبرامج الدراسية موجها الشكر للقائمين على المنظومة، لافتا إلى أن اليوم الأول فى الزيارة شهد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، ومناقشة العديد من الموضوعات التى تم طرحها منها استقبال العام الجديد، وعمل الجامعات الأهلية التى ستعمل بكامل طاقتها وتضم برامج تعليمية متخصصة.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أن اليوم الثانى من الزيارة سيشهد إنشاء تحالف إقليمى لجامعات قناة السويس ووضع آليات لتطبيق مخرجات استراتيجية التعليم العالى ويضم جامعات قناة السويس وبور سعيد والسويس وجامعات سيناء وجميع التخصصات سواء أهلية أو خاصة أو تكنولوجية بمشاركة أكثر من 14 جامعة وتحالفات من الصناعة تمثل الأنشطة الاقتصادية الواعدة التى نعمل على دعمها وتوقيع برتوكول مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركات بترول وتخصصات أخرى فى الصناعة.