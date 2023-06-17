شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازى يتابع تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لمواجهة الدروس الخصوصية بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم ، إن هناك علاقة ديناميكية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى خاصة وأن مخرجات وزارة التربية والتعليم هى مدخلات وزارة التعليم العالى من خلال إلحاق الطلاب بالجامعات.

وأشار وزير التربية والتعليم فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المنعقد اليوم السبت فى جامعة قناة السويس، أن زيارة محافظة الإسماعيلية شهدت لقاء اللواء شريف فهمى محافظ الاسماعيلية وتفقد لجنة المكفوفين واستراحات مراقبى وملاحظى الثانوية العامة وبعد ذلك لقاءات مع قيادات ومديرى إدارات التربية والتعليم بالمحافظة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه خلال اللقاءات تم التوجيه بمتابعة وتكثيف مجموعات الدعم المدرسى لتعمل بفاعلية أكثر ومواجهة الدروس الخصوصية.