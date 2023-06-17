شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
البعثة الطبية للحج لـ"الخليج 365": حجاجنا بصحة جيدة ونتابعهم بصفة لحظية
جهود كبيرة تبذلها البعثة الطبية بالمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن من بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية.
وقال الدكتور محمد فوزي رئيس شعبة المدينة المنورة بالبعثة الطبية لموفد الخليج 365 إن شعبة المدينة المنورة تعمل على مدار 24 ساعة من خلال نوعين من الخدمات الأول هو خدمة العيادات التي تقدم الكشف الطبي من خلال 6 عيادات بالمدينة في 3 فنادق بالمدينة المنورة هي فنادق المرسى وإعمار رويال ودار سلطان.
يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، يعقبها جلسة مباحثات ثنائية، ثم مؤتمر صحفي مشترك.
أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة ثانوية بمنطقة مبوندوي غرب أوغندا، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.
أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودى، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً، موضحا أن الهلال سيمكث غد الأحد في الأفق 29 دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء، وفق"واس" .
أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/ 2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.
وافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا التالية:
انخفاض تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية لـ0.3% بدلا من 12%
تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ، حيث تم الكشف على 12875 خلال العام الدراسي 2022 / 2023 ،بالعديد من المحافظات المختلفة "وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.3% ،بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وذلك فى إطار استعدادات الصندوق لسلسلة اللقاءات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى شهر يونيه من كل عام .
فتح باب التقدم لوظائف القطار الخفيف غدا.. تعرف على الأوراق المطلوبة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 2280 جنيها للجرام
ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في السوق المصري، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 2280 جنيها بدون إضافة مصنعية، وذلك مع استمرار هدوء الطلب على الذهب.أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2594 جنيها.
عيار 21 يسجل 2280 جنيها.
عيار 18 يسجل 1946 جنيها.
الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.
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