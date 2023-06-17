شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

جهود كبيرة تبذلها البعثة الطبية بالمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن من بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية. وقال الدكتور محمد فوزي رئيس شعبة المدينة المنورة بالبعثة الطبية لموفد الخليج 365 إن شعبة المدينة المنورة تعمل على مدار 24 ساعة من خلال نوعين من الخدمات الأول هو خدمة العيادات التي تقدم الكشف الطبي من خلال 6 عيادات بالمدينة في 3 فنادق بالمدينة المنورة هي فنادق المرسى وإعمار رويال ودار سلطان.

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، غداً الأحد، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو كورنيش النيل، "جوزيب بوريل"، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، يعقبها جلسة مباحثات ثنائية، ثم مؤتمر صحفي مشترك.

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة ثانوية بمنطقة مبوندوي غرب أوغندا، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين. أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودى، عبدالله بن سليمان المنيع، أن شهر ذي القعدة هذا العام سيكون 29 يومًا فلكياً، موضحا أن الهلال سيمكث غد الأحد في الأفق 29 دقيقة بعد غروب الشمس، مما يعني دخول شهر ذي الحجة، بحيث يكون الإثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وتكون الوقفة بعرفة الثلاثاء بعد القادم، وعيد الأضحى يوم الأربعاء، وفق"واس" . أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 36 مليونًا و464 ألفًا زيارة من السيدات، لتلقي خدمات الفحص والتوعية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في شهر يوليو عام 2019. الصحة: استقبال 36.4 مليون زيارة للسيدات ضمن مبادرة دعم صحة المرأة السعودية : الاثنين غرة شهر ذي الحجة فلكياً ووقفة عرفة الثلاثاء أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2023/ 2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي. تنسيق الجامعات 2023 .. القبول بالجامعات وفقا للتوزيع الجغرافى قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2023 ، سيكون سؤال موضوع التعبير مطلوبا فيه فقط "افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات، يكتب فيها الطالب ليخرج نواتج التعلم المطلوبة فى الفكرة المطروحة فى السؤال، موضحة أنه سيكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير، على سبيل المثال وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار والتراكيب اللغوية، والسلامة الإملائية والنحوية. أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انتقال كافة العاملين بالوزارة للعمل بشكل دائم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية ليس مجرد تغيير مكان، وإنما انتقال بفكر جديد وتكنولوجيا حديثة سعيا إلى تحقيق طموحات الدولة المصرية والقيادة السياسية. وافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) عام 2023، للالتحاق بالعام الدراسي 2023/2024 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وفق الحدود الدنيا التالية: تنسيق الشهادات المعادلة 2023.. 95% للطب و90% أسنان وعلاج طبيعى و85% هندسة وزيرة الهجرة تعلن انتقال العمل إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية بشكل دائم التعليم توضح شكل سؤال التعبير بامتحان العربى للثانوية العامة

أدى منذ قليل الأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية، اليمين القانونى أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بمقر الوزارة، والمستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار تعيين الدفعة الجديدة من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون. يغادر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات سوهاج وأسوان والأقصر وقنا اليوم السبت، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية تمهيدا لأداء فريضة الحج. يؤدى طلاب الثانوية العامة، غدا الأحد، امتحان مادة اللغة العربية كأول مادة مضافة للمجموع، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة موزعة بواقع 30% للمستويات العقلية البسيطة و30% للمستويات العليا للتفكير و40% للمستويات المتوسطة، أى أن 70% من الأسئلة ستكون للطلاب المتوسطين والمستويات البسيطة. طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان العربى كأول مادة مضافة للمجموع حجاج الجمعيات من سوهاج وأسوان والأقصر وقنا يغادرون اليوم للأراضى المقدسة

يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

البعثة الطبية للحج لـ"الخليج 365": حجاجنا بصحة جيدة ونتابعهم بصفة لحظيةمؤتمر صحفى مشترك لوزير الخارجية مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية غدًامصر تدين الهجوم الإرهابي على مدرسة ثانوية في غرب أوغنداالأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونى أمام وزير العدلغدا ميلاد هلال ذى الحجة.. والإثنين أول أيامه فلكيا وعيد الأضحى 28 يونيو

تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية ، حيث تم الكشف على 12875 خلال العام الدراسي 2022 / 2023 ،بالعديد من المحافظات المختلفة "وانخفضت نسبة التعاطي الى 0.3% ،بعدما كانت 12% عام 2017 مؤكده أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم احالتهم الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر وذلك فى إطار استعدادات الصندوق لسلسلة اللقاءات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى شهر يونيه من كل عام .

انخفاض تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية لـ0.3% بدلا من 12%

يبدأ غدا التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائى الخفيف، ويستمر التقديم على الوظائف حتى للتقدم يوم /2023/7/13، وذلك عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الاجازات الرسمية، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

فتح باب التقدم لوظائف القطار الخفيف غدا.. تعرف على الأوراق المطلوبة

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم في السوق المصري، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 2280 جنيها بدون إضافة مصنعية، وذلك مع استمرار هدوء الطلب على الذهب.أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2594 جنيها. عيار 21 يسجل 2280 جنيها. عيار 18 يسجل 1946 جنيها. الجنيه الذهب يسجل 18160 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 2280 جنيها للجرام