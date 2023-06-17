شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 قرية جديدة.. تفاصيل المرحلة الثانية من "حياة كريمة" (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"، موضحة أن المرحلة الجديدة تستهدف تطوير 52 مركز يضم 1600 قرية بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه يتم إنفاقها خلال العام المالي المقبل، ويبلغ عدد المستفيدين من المرحلة الجديدة 21 مليون نسمة.



المرحلة الثانية من حياة كريمة



وبينت الوزارة في تقريرها عن حياة كريمة، أن مشروعات المرحلة الثانية تتوزع بين القطاع الصحي وتتمثل في إنشاء وتطوير عدد 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، وتنفيذ عدد 4 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها: 1741 كم، وعدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروع، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، 110 مشروع مياه شرب، 91 محطة مياه، 3000 فصل، 48 معهد أزهري.

ووفقًا لوزارة التخطيط، تتضمن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2023/2024، استثمار 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات لمبادرة حياة كريمة، وتشمل إنشاء 167 محطة مُعالجة، 21.3 ألف كم شبكات صرف صحى، 1441 محطة رفع صرف صحى، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولى والثانية بطول 6330 كم، 608 كوبرى ري، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف.