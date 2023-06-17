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فتح باب التقدم لوظائف القطار الخفيف غدا.. تعرف على الأوراق المطلوبة.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ غدا التقديم على وظائف الهيئة القومية للأنفاق بالقطار الكهربائى الخفيف، ويستمر التقديم على الوظائف حتى للتقدم يوم /2023/7/13، وذلك عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2.30 ظهرا مع مراعاة الاجازات الرسمية، مع العلم أنه لن يلتفت إلى الطلبات المرسلة عن طريق البريد.

 

وتضم الوظائف "مهندسين في مجالات (صيانة وادارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الازمات والكوارث/ مراقبة الجودة / ادارة المخاطر)، وشئون قانونية ، وترجمة ، وتكنولوجيا المعلومات IT ، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة اصول / محاسبة)".

 

المستندات المطلوب ارفاقها عند التقدم بالترتيب التالي داخل ملف :

1 صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

 

(2) صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

 

(3) صورة المؤهل والمؤهلات الاخري التي حصل عليها.

 

(4) عضوية نقابة المهندسين .

 

5) صورة الموقف من التجنيد.

 

(6) شهادة تحديد مستوى اللغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبرى القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات : 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية .

 

7- صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المقدم اليها.

 

8 - عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6

 

9- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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