شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم ندوة عن أهمية رفع الوعي قبل ذكرى ثورة 30 يونيو ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة قرب الإحتفال بذكرى الثورة، نظمت وزارة الداخلية ندوة بعنوان" 30 يونيو الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية " إيماناً بأهمية رفع الوعى لدى المواطنين والتوعية بالمخاطر والتحديات التى تواجه الدولة. ويقدم تليفزيون الخليج 365 على مدار شهر يونيو خطة تليفزيونية كبيرة احتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، تضم حوارات مع أهم الشخصيات ضمن برنامج "للتاريخ"، وكذلك برنامج "الطريق إلى 30 يونيو"، وكذلك مجموعة متنوعة من التقارير والأفلام القصيرة عن أحداث الثورة وما سبقها وما تلاها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز