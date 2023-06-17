شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: إعادة هيكلة ملف الواردات الإنتاجية والسلعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول عدد الخليج 365 المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: بعد حديث الرئيس السيسى عن الفجوة الدولارية.. إعادة هيكلة ملف الواردات الإنتاجية والسلعية.. انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة فى اللغة العربية اليوم.. "الأعلى للجامعات" يوافق على تنسيق القبول بالجامعات بنفس قواعد العام الماضى

اقرأ أيضا..



بعد حديث الرئيس السيسى عن الفجوة الدولارية.. إعادة هيكلة ملف الواردات الإنتاجية والسلعية.. حصر سلع ومنتجات ومدخلات صناعية بـ25 إلى 30 مليار دولار والعمل عليها محليا.. 152 فرصة استثمارية جاهزة على خريطة الاستثمار الصناعى.. تقديم حوافز للمستثمرين بالقطاعات المستهدفة وتسريع حجز وتخصيص الأراضى.. وتخصيص 2.7 مليون متر أرض جاهزة للصناعات الاستراتيجية بعد حديث الرئيس السيسى عن الفجوة الدولارية.. إعادة هيكلة ملف الواردات الإنتاجية والسلعية.. حصر سلع ومنتجات ومدخلات صناعية بـ25 إلى 30 مليار دولار والعمل عليها محليا.. 152 فرصة استثمارية جاهزة على خريطة الاستثمار الصناعى.. تقديم حوافز للمستثمرين بالقطاعات المستهدفة وتسريع حجز وتخصيص الأراضى.. وتخصيص 2.7 مليون متر أرض جاهزة للصناعات الاستراتيجية

انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة فى اللغة العربية اليوم.. 55 سؤالا.. 4 مقالى بـ10 درجات و51 اختيار من متعدد بـ70 درجة.. و%30 من الأسئلة للمستويات البسيطة و%40 للمتوسطة و%30 للعليا







تحتفل بالعيد الوطنى الـ154 للصحافة العراقية.. بغداد تحتضن اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب تحتفل بالعيد الوطنى الـ154 للصحافة العراقية.. بغداد تحتضن اجتماعات الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب

"الأعلى للجامعات" يوافق على تنسيق القبول بالجامعات بنفس قواعد العام الماضى.. المجلس يثمن زيارة الرئيس السيسى لجامعة برج العرب التكنولوجية.. ووزير التعليم العالى يشيد بإدراج 37 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز البريطانى يواصل جلساته للأسبوع الرابع.. تنظيم العمل الأهلى والاستثمار الصناعى على مائدة الحوار الوطني

رغم الرحيل.. يبقى الأثر.. فايزة واصف أيقونة في الإعلام المصرى والعربى



