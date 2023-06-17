شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تدشن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" فى موسمها الـ11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا "من الوصول إلى الحصول" في المسجد النبوي.

وأوضح الشيخ السديس أن الخدمة تتضمن البرامج العلمية والخدمية والرقمية والإثرائية، وأن خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما شرف عظيم وأمانة كبيرة ويجب على الجميع شكر الله سبحانه على هذه النعمة العظيمة، موصيًا ببذل الأعمال ومضاعفة الجهود لخدمة الزائرين والحجاج.