شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد دعمها القوى لمواصلة الجهد الأفريقى لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى دعم مصر القوى لجهود المُساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة الجهد الإفريقى تحقيقاً للهدف الأسمى لهذا المَسعى الصادق، وهو تحقيق السلام.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاجتماع الموسّع الذى عقده رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، اليوم /السبت/، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مدينة سان بطرسبرج الروسية، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى.



وقال رئيس الوزراء "إن هذا المسعى المُشترك اليوم يأتى إدراكاً من القادة الأفارقة لعُمق الأزمة وتداعياتها شديدة الوطأة على مواطنى طرفى النزاع، والمواطن الإفريقى على حد سواء، وسعياً لوضع حد للصراع العسكرى المُحتدم الذى أودى بحياة أعداد وفيرة من العسكريين والمدنيين، ويستمر فى الإلقاء بظلاله شديدة الخطورة على مُقدرات الشعوب وأمنها الغذائي، وهو الأمر الذى بات يتطلب إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفورى لإطلاق النار وبما يُمهد الطريق لبدء مسار مفاوضات جاد".



ولفت إلى أن بعثة الرؤساء الأفارقة جاءت إلى البلدين فى ظل ظروفٍ بالغةِ الصعوبةِ والتعقيد، مضيفا "ولعل فى ذلك دليل كاف على أن هذا الجهد صادق، ويهدف للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة لن تتأتى إلا بإعلاء صوتِ العقل، والنأى عن الاستمرار فى استخدام لغة القوة".