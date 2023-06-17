شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: أزمة أوكرانيا لها تداعيات خطيرة على مقدرات الشعوب وأمنها الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الروسية الأوكرانية لها تداعيات شديدة الخطورة على مقدرات الشعوب وأمنها الغذائي.

وأضاف مدبولى فى اجتماع رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية مع الرئيس الروسي: يجب إنهاء الصراع القائم عبر الوقف الفوري لاطلاق النار وبما يمهد الطريق لبدء مسار مفاوضات جاد.. و سوف نواصل جهدنا الإفريقي تحقيقا للهدف الأسمى لهذا المسعى الصادق وهو تحقيق السلام".

وتابع مدبولى: " جهود بعثة الرؤساء الأفارقة تهدف للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة لن تتأتى إلا بإعلاء صوت العقل والنأي عن الاستمرار في استخدام لغة القوة".

ونيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي يشارك فى اجتماع رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية مع الرئيس الروسي.